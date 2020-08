Tonali, altro che Milan! Accelerata Inter: c’è il sì, ecco le cifre in ballo – SI

Sandro Tonali

Tonali si avvicina al trasferimento in quel di Milano. Più precisamente all’Inter. Il giornalista Pedullà a “Sportitalia Mercato” assicura che l’operazione è prossima alla fumata bianca. Niente da fare per il Milan

REGALO PER CONTE – Derby di mercato prossimo alla definizione, Alfredo Pedullà è certo del finale nerazzurro: «C’è chi lo accosta al Milan (vedi articolo), ma in serata c’è stata un’ulteriore accelerata dell’Inter per Sandro Tonali! Si proverà a chiudere con il Brescia a 30 milioni di euro più bonus. Ballano 5 milioni tra le parti. Sarà un prestito con obbligo di riscatto, che è la formula già accettata dal Presidente Massimo Cellino. Inter in pole. Non si chiude domani o dopodomani, ma l’Inter è assolutamente avanti. C’è l’assoluta volontà di Tonali di vestire la maglia nerazzurra. Il ragazzo viaggia verso Antonio Conte». Questa l’importantissima novità di mercato della serata.