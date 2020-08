Di Marzio: “Icardi di nuovo per la Juventus? Non facile. Se il PSG…”

Mauro Icardi PSG

Icardi è stato uno dei grandi sconfitti della finale di Champions League PSG-Bayern Monaco di domenica, dato che Tuchel l’ha lasciato in panchina per tutta la partita. L’argentino ex Inter non si è nemmeno scaldato, e qualcuno ha ipotizzato che sia ai ferri corti col tecnico tedesco. Gianluca Di Marzio, però, esclude l’opzione Juventus.

RITORNO IN ITALIA IN VISTA? – Gianluca Di Marzio, nella parte finale di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha avuto richieste sul futuro di Mauro Icardi. A una domanda riguardante un eventuale ritorno di fiamma della Juventus il giornalista, dopo le tante notizie sull’Inter (vedi articolo), si esprime così: «Se il PSG dovesse prendere Lionel Messi, per dire visto che anche a Parigi se ne parla, gli spazi sarebbero ovviamente limitati per Icardi. Però considerate che il PSG per Icardi ha speso cinquanta milioni di euro, più sette di bonus, e il giocatore prende otto milioni di euro più tre di bonus di ingaggio. Non è un’operazione economicamente facile, per chi oggi sta guardando il bilancio con attenzione come la Juventus». Da ricordare che, se Icardi dovesse tornare in Italia, l’Inter otterrebbe quindici milioni di euro di bonus come stabilito nel contratto di cessione col PSG.