Nainggolan torna all’Inter ma il Cagliari prova. Perisic, Conte cambia? – Sky

Nainggolan e Perisic sono due dei giocatori che l’Inter ha lasciato in prestito altrove in questa stagione. Entrambi torneranno in nerazzurro, ma per il belga il Cagliari proverà ad arrivare a un accordo. Sul croato, invece, Gianluca Di Marzio sostiene che Conte avrebbe cambiato idea: queste le sue parole da “Calciomercato – L’Originale”.

LE SITUAZIONI SUI PRESTITI – L’Inter ha due giocatori “in più” su cui dovrà decidere cosa fare in vista della prossima stagione. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ipotizza quali saranno gli scenari per entrambi: «Radja Nainggolan rientra, poi che resti non so. Ivan Perisic da quello che sapevo il Bayern Monaco non era convinto di tenerlo, poi ha fatto benissimo quarti e semifinali (di Champions League, ndr) e magari qualcosa è cambiato. So che Antonio Conte aveva anche cambiato idea nei confronti di Perisic: lo riaccoglierebbe, magari cercandogli un’altra soluzione tattica. Nainggolan? Eusebio Di Francesco farà secondo me di tutto per riaverlo a Cagliari. Credo però che l’Inter almeno come società, non so Conte cosa ne pensi e ne parlerà in questi giorni, pensi che Nainggolan come personalità e come carisma possa essere mancato quest’anno. Se non si riesce a trovare un giocatore con quelle caratteristiche magari si terranno Nainggolan».