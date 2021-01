Tiago Pinto sul possibile scambio tra Roma e Inter: Â«Parlo a fine mercatoÂ»

Tiago Pinto sul possibile scambio tra Roma e Inter: «Parlo a fine mercato»

Tiago Pinto – Direttore Generale della Roma – è appena tornato nella Capitale dopo aver provato a intavolare l’operazione con l’Inter. Per il momento nulla di fatto per Dzeko e Sanchez

TRATTATIVA CONGELATA – Appena rientrato nella Capitale, Tiago Pinto non si perde in chiacchiere. A chi gli chiede novità sul possibile scambio tra Roma e Inter, il Direttore Generale giallorosso risponde (in inglese, ndr) tagliando corto: «Ho già detto che parlerò di tutto a fine mercato». A questo punto appare più lontana la fumata bianca per vedere Edin Dzeko in nerazzurro e Alexis Sanchez in giallorosso. Si attendono comunque novità nella giornata di domani, telematicamente.