Inter disegnata dal mercato e dal Giudice Sportivo: Conte ha 4 certezze

Antonio Conte Inter

L’Inter ha un calendario piuttosto complicato nelle prossime settimane. Si inizia dal Benevento, contro cui non è da escludere un parziale turnover in ottica semifinale di andata di Coppa Italia. Solo quattro titolari “obbligati” per Conte

I 4 INTOCCABILI – Il mercato non ancora chiuso ufficialmente costringe Antonio Conte a fare delle valutazioni prima di scendere in campo contro il Benevento. A “rischio” c’è ancora il futuro di Alexis Sanchez, che verrà definito solo nelle ultimissime ore di mercato (vedi focus). A questo è strettamente collegato Andrea Pinamonti, che potrebbe ancora partire. Le due certezze in attacco si chiamano Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, quest’ultimo anche perché squalificato nel prossimo impegno in Coppa Italia. Stessa sorte per Achraf Hakimi, che torna titolare a destra per poi rifiatare contro la Juventus. Infine, confermatissimo anche il capitano Samir Handanovic in porta. Si tratta delle quattro certezze di Conte alla vigilia di Inter-Benevento. Per le altre sette maglie, in teoria, possono esserci ballottaggi in base alla quantità di turnover che Conte vorrà attuare.