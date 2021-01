Ronaldo: Â«Avrei voluto vincere la Champions League con l’InterÂ»

Ronaldo: «Avrei voluto vincere la Champions League con l’Inter»

Ronaldo Inter 1999

Ronaldo, ex attaccante brasiliano dell’Inter, rimpiange di non aver vinto la Champions League con i nerazzurri. Ecco le sue parole alla testata brasiliana Globo Esporte.

RIMPIANTI – Il Fenomeno Ronaldo nutre diversi rimpianti per la sua esperienza con l’Inter. Il brasiliano si rammarica di non aver vinto una Champions League coi nerazzurri. Ecco le sue parole: «Io lascerei due dita, una per la Libertadores e una per la Champions League. Avrei voluto vincerne una con il Cruzeiro o il Corinthians, e l’altra con l’Inter o il Real Madrid».

