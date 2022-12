Thuram, Mondiali finiti ora il mercato. L’Inter c’è: le tempistiche – SM

Thuram ha finito ieri i Mondiali, subentrando nella finale che l’Argentina ha perso ai rigori con la Francia (vedi articolo). Per Sport Mediaset ora l’attaccante penserà alla sua prossima sistemazione: c’è anche l’Inter.

IN USCITA – Marcus Thuram ha poco più di sei mesi di contratto col Borussia Monchengladbach e non rimarrà nel club tedesco. Possibile la cessione già a gennaio, con l’attaccante francese che finiti i Mondiali può pensare al suo futuro. Secondo Marco Barzaghi, in un servizio da Sport Mediaset, l’Inter è in corsa per giugno, ossia a parametro zero. Come concorrenza per Thuram ci sono i club inglesi, mentre il Bayern Monaco si è un po’ defilato.