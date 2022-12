Skriniar, nessun ultimatum dall’Inter ma la società vuole una risposta – Sky

L’Inter ormai qualche settimana fa ha presentato a Skriniar l’offerta per il rinnovo. La società attendeva una risposta già a inizio Mondiale, ma a oggi tutto ancora tace. Secondo quanto riportato da Cilli a Sky Sport 24, non c’è un ultimatum ma la volontà di avere tempistiche brevi. Questo a differenza di Sport Mediaset (vedi articolo).



RISPOSTA PER IL FUTURO − In casa Inter continua a tenere banco la situazione relativa al rinnovo di Milan Skriniar. La società ha presentato da giorni la sua proposta definitiva, ma dal calciatore non è ancora arrivata una risposta. Il giornalista Luca Cilli, ospite a Sky Sport 24, ha parlato proprio di questo cercando di fare il punto della situazione. Le sue parole: «Skriniar è un po’ l’uomo copertina per il discorso legato ai big in scadenza in Serie A. L’Inter attende una risposta da parte del difensore, anche se non ha dato un ultimatum. La società attende però una risposta il prima possibile per poter poi fare le sue valutazioni. Un conto è se lo slovacco sceglierà di accettare la proposta nerazzurra un conto è poi iniziare a programmare un futuro e anche un mercato di gennaio senza di lui. L’ultima proposta dell’Inter, che si è sempre detta ottimista per il prolungamento del suo contratto, è molto importante. Sei milioni netti a stagione per un contratto pluriennale sono tanti soldi. Si attende quindi una sua risposta. La società ha fatto il passo, ha fatto tutto ciò che poteva fare. La cifra proposta è veramente importante e aspetta solo di capire la decisione di Skriniar».