Lautaro Martinez è campione del mondo! Francia battuta solo ai rigori

L’Argentina di Lautaro Martinez e la Francia si sono affrontate nella Finalissima dei Mondiali in Qatar. Primo tempo tutto Albiceleste con Di Maria e Messi che disegnano calcio ma nel secondo sale in cattedra Mbappé che con una doppietta riapre una partita che sembrava chiusissima. Ai supplementari segnano ancora i due numeri 10 e finisce 3-3. La finalissima si decide ai calci di rigore e trionfa l’Argentina: Lautaro è campione del mondo

PRIMO TEMPO – L’Argentina parte subito forte e nel primo quarto d’ora di partita si rende certamente più pericolosa della Francia con la più grande occasione capitata sui piedi di Di Maria che da ottima posizione calcia altissimo. Al 19′ ci prova di testa Giroud che manda sopra la traversa ma in ogni caso l’arbitro aveva fischiato fallo dell’attaccante del Milan. Al 20′ l’episodio che sblocca il primo tempo: Dembelé sgambetta Di Maria in area di rigore e l’arbitro fischia il penalty. Non sbaglia Messi, l’uomo più atteso, che dagli undici metri batte Lloris e porta l’Argentina sull’1-0. Al 35′ l’Argentina fa partire un contropiede letale terminato con la bellissima rete di Di Maria ed è 2-0 per l’Albiceleste. Deschamps prova a dare la scossa alla Francia e al 41′ effettua un doppio cambio: fuori Giroud e Dembelé per Thuram e Kolo Muani.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo ha inizio ancora nel segno dell’Argentina che prova subito a rendersi pericolosa. La Francia prova a reagire senza tuttavia rendersi particolarmente pericolosa. Al 58′ Julian Alvarez ci prova ma trova Lloris pronto sul primo palo. Al 59′ è Messi ad andare vicino al 3-0: Di Maria inventa e il numero 10 argentino sfiora la rete. Al 78′ nuovo episodio decisivo e sempre in area di rigore: Kolo Muani scappa e Otamendi lo stende in area. Calcio di rigore e Mbappé dagli undici metri riapre la partita: 2-1. All’81’ Coman ruba palla a Messi e fa partire l’azione: la palla arriva a Mbappé che da solo davanti a Lloris non sbaglia. Argentina-Francia 2-2. All’86’ l’Argentina rischia ancora con Thuram che cade in area, l’arbitro ammonisce l’attaccante francese per simulazione. Al 93′ Rabiot va vicinissimo al 2-3 con Emiliano Martinez che para in due tempi. Al 96′ lampo di Messi che con una saetta impegna Lloris e sfiora il vantaggio. Dopo 8 minuti di recupero finisce 2-2: si va ai supplementari.

SUPPLEMENTARI – Al 102′ Scaloni pesca dalla panchina Lautaro Martinez: l’interista sostituisce Julian Alvarez. Proprio il Toro ha due buone occasioni da rete: nella prima viene chiuso da Upamecano mentre nella seconda tira sul primo palo ma trova la retroguardia francese pronta. Al 106′ si fa vedere Messi ma Lloris è pronto. L’Argentina non demorde e va vicino al gol ancora con Lautaro Martinez, Lloris respinge ma Messi è lì e insacca il 3-2: doppietta Mondiale per la Pulce. Incredibile al 116′: Mbappé tira da fuori area ma Montiel tocca con un braccio. Rigore e Mbappé fa il 3-3: tripletta per il ragazzo d’oro di Francia. Al 119′ Kolo Muani stacca di testa e sfiora la rete del sorpasso. Al 122′ Lautaro davanti alla porta non tira subito ma l’arbitro fischia fuorigioco. Un minuto dopo Emiliano Martinez fa la parata della vita su Kolo Muani e sul ribaltamento di fronte Lautaro si divora il 4-3. Finiscono anche i tempi supplementari: 3-3 e calci di rigore.

RIGORI – Il primo a battere è Mbappé: Emiliano Martinez intuisce ma non para. Segue subito Messi: spiazzato Lloris. Tocca a Coman: Martinez para. Sul dischetto per l’Argentina si presenta Dybala: gol. Tchouameni per la Francia: fuori. Va Paredes sul dischetto: ed è gol. Tocca a Kolo Muani che fa gol. Montiel per l’Albiceleste: è gol e l’Argentina è Campione del Mondo.