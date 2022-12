Dzeko importante per l’Inter, ma il rinnovo è ancora un rebus: lo scenario

Edin Dzeko è stato fondamentale, sin qui, per l’Inter di Inzaghi. Il discorsi per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno, non sono ancora entrati nel vivo. Quale sarà il suo futuro?

LONTANO – Edin Dzeko è stato uno dei protagonisti della prima parte di stagione dell’Inter. Il bosniaco, faro offensivo della squadra vista la lunga assenza di Lukaku, ha trascinato la squadra a suon di gol: in 21 presenze complessive sono arrivati 9 gol e 4 assist. Un bottino notevole per un calciatore che compirà 37 anni a marzo. Il numero 9 nerazzurro, non si è mai sbottonato sul suo futuro, rimandando spesso ogni discorso a giugno. Da chiarire, però, c’è la posizione dell’Inter: la situazione dell’attacco nerazzurro, in vista della prossima stagione, è un vero e proprio rebus. Ad oggi solo Lautaro Martinez e Correa hanno la certezza di essere sotto contratto. Per Lukaku e Dzeko il destino potrebbe essere intrecciato.

DESTINO – Se Lukaku dovesse disputare una seconda parte di stagione di alto livello l’Inter, certamente, andrebbe a discutere col Chelsea della possibilità di un prolungamento del prestito per un’altra stagione con, questa volta, un diritto/obbligo di riscatto. A quel punto, per Dzeko, si aprirebbero due strade: la permanenza all’Inter, con minutaggio ridotto o partenza verso una nuova destinazione. Molto, quindi, dipenderà dal rendimento del belga e dalla volontà del bosniaco: rimarrà all’Inter anche in futuro?