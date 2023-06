Thuram-Inter, i dettagli del possibile contratto del calciatore

Marcus Thuram è veramente ad un passo dall’Inter, lo ha confermato Alfredo Pedullà. Il giocatore ha accettato la destinazione nerazzurra, questi sono i dettagli del possibile contratto del calciatore.

DETTAGLI – Alla fine è andata come l’Inter avrebbe voluto. In un solo giorno la dirigenza nerazzurra ha trovato l’accordo con Marcus Thuram per il suo approdo a parametro zero dopo l’esperienza al Borussia Moenchengladbach. Nel pomeriggio sembrava che il Milan fosse in vantaggio per l’attaccante, ma in poche ore si è ribaltata la situazione. La strada è segnata, è pronto un contratto di 5 anni tra i 5.5 e i 6 milioni di euro sfruttando il Decreto Crescita.

Fonte: alfredopedulla.com