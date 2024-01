Taremi all’Inter, è fatta! Comunicata la trattativa al Porto: i dettagli – SM

Taremi sarà un giocatore dell’Inter. Tutto fatto l’entourage del giocatore in scadenza e la dirigenza nerazzurra che, secondo quanto riportato da Sportmediaset, ha comunicato l’inizio della trattativa anche al Porto.

TUTTO FATTO – L’Inter ormai da mesi lavora per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, in particolare con Mehdi Taremi, attaccante trentunenne di proprietà del Porto ma in scadenza di contratto. Nei giorni scorsi la dirigenza nerazzurra ha comunicato ai portoghesi di voler ufficialmente il calciatore attualmente impegnato in Coppa d’Asia. Al termine della competizione, presumibile che tutto venga messo nero su bianco. Un atto formale necessario per un giocatore che va in scadenza di contratto. In estate il calciatore firmerà un contratto triennale con l’Inter. Per le visite mediche c’è invece più tempo, ma la comunicazione fatta al Porto significa che ormai è tutto sostanzialmente fatto.

Fonte: Sportmediaset