Marelli: «Maresca collaborativo. Gol dell’Inter regolare, no mano»

Luca Marelli ha analizzato la condotta di Maresca durante Inter-Juventus. L’opinionista di Dazn ha apprezzato il modo di lavorare dell’arbitro del big match.

ANALISI – Luca Marelli ha promossa Maresca: «I giocatori hanno collaborato molto, si è visto fin dai primi minuti che erano diversi. L’arbitro ha dialogato molto, è stato collaborativo. Solo un momento di tensione con Vlahovic che al minuto 17 ha protestato ed è stato ammonito. Maresca ha posto una linea di limite che è stata rispettata da tutti. Maresca ha arbitrato veramente bene. Ci sono state polemiche sulla rete della vittoria: il check è durato tanto, ci siamo chiesti il motivo. Hanno controllato il tocco di mano che non c’è stato, Thuram non ha toccato. La regola dice che in caso di tocco involontario la rete non può essere concessa comunque. In questo caso non c’è. Bremer su Thuram tocca il pallone, lo scontro avviene per dinamica e nulla può portare al calcio di rigore»