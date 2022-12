Su De Vrij si inserisce un club spagnolo: rinnovo più difficile?

Il contratto di Stefan De Vrij andrà in scadenza a giugno 2023. L’Inter sta parlando col giocatore del rinnovo, l’olandese piace però anche in Liga.

RINNOVO – Stefan De Vrij e l’Inter sono al lavoro per trovare un’intesa (vedi articolo). Il contratto dell’olandese è in scadenza, la società nerazzurra punterebbe ad adeguarlo ma comunque a confermare il centrale. Il Mondiale in Qatar non ha certo messo in mostra il 6 nerazzurro che non ha ancora visto il campo. Louis Van Gaal non ha ancora puntato sul centrale nerazzurro. Nella nazionale olandese, di concorrenza nel reparto difensivo ce n’è parecchia. Nonostante ciò, c’è chi sta seguendo la situazione dell’ex Lazio. Arrivato all’Inter proprio a parametro zero, quando scadeva il suo contratto con il club capitolino.

CHOLO – Secondo quanto riporta Fichajes, l’Atletico Madrid è su De Vrij. I colchoneros non stanno attraversando un buon momento. Dopo il campionato vinto due anni fa, è probabile che sia finito un ciclo. Per ripartire la squadra di Diego Simeone vorrebbe puntare sull’esperienza del centrale. Se l’olandese e l’Inter non dovessero accordarsi, il club spagnolo non si tirerebbe certo indietro.