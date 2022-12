Inter, penultimo allenamento e poi Malta. Inzaghi fa la conta: fuori in 9!

L’Inter anche oggi si riunirà ad Appiano Gentile per svolgere una doppia seduta di allenamento. Lavoro sul campo anche domani mattina, prima della partenza per Malta. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di ben nove giocatori. Ecco tutta la situazione nel dettaglio.

NEL DETTAGLIO – Dopo quindici giorni di vacanze, ieri l’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti. La squadra nerazzurra è al completo, al netto dei quattro giocatori impegnati ancora con le rispettive Nazionali al Mondiale (Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic). Questi però non saranno gli unici assenti. Domani pomeriggio l’Inter partirà in direzione Malta, dove resterà fino al 9 dicembre (nel mezzo due amichevoli contro Gzira e Salisburgo). Non ci saranno anche André Onana e Romelu Lukaku, attualmente in vacanza, anche se il belga potrebbe anticipare il suo rientro (vedi QUI). Assenti pure Joaquin Correa, Matteo Darmian e Danilo D’Ambrosio per infortunio. Dentro ci mettiamo anche il giovane Mattia Zanotti, che resterà anche lui alla Pinetina per recuperare dopo i problemi fisici accusati con l’Under-20. A proposito di giovani, considerate le assenze saranno circa una decina i Primavera che saranno integrati nel gruppo di Malta, per garantire maggiore efficacia agli allenamenti.