Stefan Radu sembra sempre più vicino all’Inter. Il giornalista di Sportitalia Luca Cilli ha riportato aggiornamenti sulla trattativa, indicando il giocatore come una precisa richiesta del tecnico Inzaghi che l’ha già allenato alla Lazio.

OPZIONE RADU – In collegamento con gli studi di “Sportitalia”, Luca Cilli ha raccontato l’evoluzione della trattativa che potrebbe portare Stefan Radu all’Inter: «È un giocatore tra i fedelissimi di Simone Inzaghi. è un’opzione sul tavolo dell’Inter. Nome fatto dallo stesso Inzaghi. Un’operazione che ricorda molto quella dello scorso anno che ha portato Aleksandar Kolarov in nerazzurro su input di Antonio Conte. Sono quei nomi che si conoscono bene. Si sa cosa possono dare, sia in campo ma soprattutto fuori. Vedremo come evolverà l’affare nei prossimi giorni». Il difensore della Lazio Radu è in scadenza al 30 giugno e l’Inter sta veramente valutando la possibilità di tesserarlo a parametro zero (vedi articolo).