Mathias Olivera è all’improvviso entrato in orbita Inter. Secondo quanto riporta Luca Cilli, inviato di Sportitalia, l’esterno del Getafe sarebbe vicinissimo a vestire nerazzurro e ci sarebbe già stato l’incontro con gli agenti.

PRIMO COLPO – In collegamento con gli studi di “Sportitalia”, Luca Cilli ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Mathias Olivera all’Inter (vedi articolo). Ecco le sue parole: «L’Inter ha già incontrato i procuratori del terzino mancino del Getafe. Potrebbe essere il primo colpo dell’Inter che cercava esterni, sia a destra che a sinistra. Alla fine può arrivare il colpo a sorpresa. Dal summit con i suoi agenti è emersa un’intesa totale, mancano solo gli ultimi dettagli burocratici. La clausola rescissoria di Mathias Olivera è di 20 milioni. In passato era stato seguito anche dal Milan come possibile sostituto di Theo Hernandez. Uruguaiano ma con passaporto spagnolo, quindi comunitario. Prima però l’Inter spera di incassare da alcune cessioni, i nomi sono quelli di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, ma per quest’ultimo non ci sono ancora offerte concrete». Secondo Luca Cilli, l’esterno classe ’97 potrebbe essere il vero primo colpo di mercato dell’Inter.