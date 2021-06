Eriksen in continuo progresso: domani potrebbe lasciare l’ospedale

Arrivano notizie sempre più positive da Copenaghen dove Christian Eriksen è ancora ricoverato dopo il grave malore di Danimarca-Finlandia. Il giocatore sta sempre meglio e domani potrebbe essere dimesso dall’ospedale.

Dopo la grande paura di Danimarca-Finlandia, l’incubo di Christian Eriksen si allontana sempre di più. Il giocatore dell’Inter e della nazionale danese, collassato a terra per un problema cardiaco che ha tenuto per diversi minuti il mondo col fiato sospeso durante l’incontro valido per EURO 2020, sta sempre meglio e potrebbe presto lasciare l’ospedale in cui è ricoverato da sabato scorso. Secondo Paolo Aghemo in collegamento per “Sky Sport” Eriksen sta decisamente meglio, continua a svolgere esame, ma domani potrebbe essere dimesso dall’ospedale.