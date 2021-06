Mathias Olivera ai dettagli con l’Inter! Colpo a sorpresa dal Getafe – SI

Mathias Olivera può diventare a breve un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato da Luca Cilli, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, la trattativa è ai dettagli.

NUOVO PROFILO – Mathias Olivera del Getafe è il nuovo nome per la fascia sinistra dell’Inter. Lo riporta Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, sottolineando che l’esterno uruguaiano classe 1997, con passaporto spagnolo, ha una clausola rescissoria da circa venti milioni. Si tratta di un profilo mai segnalato in precedenza, che qualcuno ricorderà visto che era nella rosa del club spagnolo che l’anno scorso sfidò i nerazzurri agli ottavi di finale di Europa League. In ogni caso, Mathias Olivera può diventare il prossimo acquisto sulla corsia mancina: si attendono aggiornamenti in tal senso.