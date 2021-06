Ordine: «Ceferin deve dimettersi. Eriksen-Kjaer? Milano ha vinto scudetto»

Franco Ordine ha voluto commentare la decisione dell’Uefa, in merito alla decisione di proseguire Danimarca-Finlandia dopo le parole di Peter Schmeichel. Inoltre, il giornalista su “Radio 24, Tutti convocati” ha anche elogiato i tifosi di Inter e Milan, per l’affetto nei confronti di Eriksen e Kjaer

VERGOGNA UEFA − Il giornalista Franco Ordine ha commenta le parole di Peter Schmeichel e la decisione dell’Uefa di riprendere Danimarca-Finlandia, dopo il malore di Eriksen. Il suo commento: «Aleksander Ceferin deve dimettersi domani stesso, dopo le dichiarazioni fatte da Peter Schmeichel. La Uefa non deve mai dire, dopo un episodio così drammatico, ad una squadra di giocare subito, minacciando il 3-0 a tavolino. Se quelle dichiarazioni dovessero essere vere, la Uefa dovrebbe fare qualcosa».

TIFOSI INCREDIBILI − Ordine ha poi elogiato le due tifoserie di Inter e Milan: «Per me, Milano ha guadagnato uno scudetto incredibile, tutti i social marcatamente nerazzurri hanno pubblicato foto di Simon Kjaer, cosi come tanti social marcatamente rossoneri hanno pubblicato lo striscione interista in onore dell’allora arrivo di Christian Eriksen a milano che recitava il biondo che fa impazzire il mondo».