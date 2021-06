Un’offerta dalla Spagna per Ranocchia: priorità Inter per il giocatore – Sky

Andrea Ranocchia è in scadenza di contratto con l’Inter. Le trattative per il rinnovo sono in fase avanzate, il giocatore ha ricevuto un’offerta dalla Spagna, ma la priorità di Ranocchia è continuare la sua avventura in nerazzurro.

Il futuro di Andrea Ranocchia in questo momento non è ancora del tutto definito. Il contratto che lega il difensore umbro all’Inter scade tra due settimane e ancora non si è arrivati a un accordo definitivo sul rinnovo. La trattativa è però in fase avanzata e tutto lascia intendere che si arriverà alla firma. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” il giocatore avrebbe ricevuto un’offerta per un biennale dall’Espanyol, club di Barcellona che nella prossima stagione tornerà in Liga dopo l’anno di “purgatorio” in Segunda Division. La proposta sarebbe stata fatta al giocatore, che per avrebbe come unica priorità quella di restare all’Inter.