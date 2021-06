Stefan Radu all’Inter entro una settimana? Si avvicina l’accordo – Sky

Radu della Lazio può passare all’Inter a parametro zero. Gianluca Di Marzio, in collegamento nel post partita di Olanda-Ucraina su Sky Sport, fa sapere come quella che sta per iniziare sarà la settimana decisiva.

SI FA? – L’Inter può chiudere l’acquisto di Stefan Radu a parametro zero, col difensore rumeno in scadenza di contratto al 30 giugno con la Lazio. Già in questi giorni possibile la fumata bianca. Gianluca Di Marzio anticipa una notizia che approfondirà più tardi: «Radu è sempre più vicino all’Inter. Questa potrebbe essere un’altra operazione da concludere in settimana». I prossimi giorni, quindi, saranno determinanti per capire se l’affare andrà in porto.