Spinazzola, slitta la firma sul contratto con l’Inter? Ecco il motivo – Sky

Leonardo Spinazzola dovrà attendere ancora qualche ora prima di essere ufficialmente un giocatore dell’Inter e dunque a disposizione del tecnico Antonio Conte. Secondo quanto riportato da “Sky Sport” il calciatore, che oggi ha effettuato le visite mediche (vedi articolo) non firmerà oggi il suo contratto con l’Inter, diversamente da quanto riportato prima (vedi articolo).

SLITTA LA FIRMA – Leonardo Spinazzola non è ancora un giocatore dell’Inter, o almeno non lo sarà oggi. Il calciatore, arrivato a seguito dello scambio con la Roma con l’inserimento di Matteo Politano, non firmerà oggi il suo contratto che lo legherà con l’Inter per le prossime stagioni. Il motivo? Riguarda i tempi tecnici. Ci sono ancora alcune cose da sistemare. Al momento risulta che la firma non verrà posta oggi.