Ceccarini: “Spinazzola-Politano non una trattativa lampo tra Inter e Roma”

Niccolò Ceccarini, giornalista italiano esperto di mercato, nel corso della trasmissione “TMW Radio” ha chiarito la situazione riguardo lo scambio tra Inter e Roma per Leonardo Spinazzola (in sede per le firme) e Matteo Politano.

LO SCAMBIO – La trattativa tra Inter e Roma per lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano non è nata dall’oggi al domani, ne è sicuro Niccolò Ceccarini: «Va ricordato che sicuramente è diventata una trattativa lampo, ma Politano era già nel mirino della Roma che cercava di capire se usciva Under, e aveva già sondato il terreno con Davide Lippi. È successo che Politano è diventata un emergenza a causa dell’infortunio di Zaniolo, così come anche Spinazzola».