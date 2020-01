Spinazzola in sede per la firma con l’Inter: ufficialitÃ  ormai a un passo

Spinazzola in sede per la firma con l’Inter:...

Spinazzola in sede per la firma con l’Inter: ufficialità ormai a un passo

FIRMA – Leonardo Spinazzola ha lasciato la Roma per approdare all’Inter nell’ambito dello scambio con Matteo Politano (vedi articolo). L’esterno, dopo aver svolto le visite al Coni per l’idoneità sportiva, si è recato in sede per la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.