Sommer, l’Inter e il terzo incomodo: il triangolo non voluto − Sky

Si fa lenta la strada che porta Yann Sommer a Milano in direzione Inter. C’è un triangolo costruito da un terzo incomodo pesante

NON CONSIDERATO − Il triangolo Sommer, Inter e Manuel Neuer. Il portierone tedesco, al momento, sta bloccando il trasferimento dello svizzero a Milano. Il Bayern Monaco, come riferisce Sky Sport, non sta dando l’OK per chiudere la trattativa con la Beneamata. Neuer, infatti, non ha ancora recuperato dall’infortunio alla gamba accorso dopo il Mondiale. E in caso di cessione di Sommer, Tuchel si troverebbe praticamente senza portieri. Situazione paradossale e quasi analoga a quella che sta vivendo l’Inter, che oggi partirà per il Giappone senza un numero uno.