Smalling offerto all’Inter! Ma Ausilio ha un’altra idea: lo scenario – TS

Chris Smalling ha il contratto in scadenza con la Roma. Il difensore inglese, secondo Tuttosport, è stato offerto all’Inter ma Ausilio ha un’altra idea

OFFERTA – L’Inter, in vista della prossima stagione, potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, al club nerazzurro sarebbe stato offerto Chris Smalling, difensore della Roma col contratto in scadenza a giugno. L’inglese, classe 1989, non scalda particolarmente la dirigenza nerazzurra. L’idea di Ausilio, infatti, è quella di ringiovanire la rosa con profili di prospettiva, con ingaggio basso ed eventualmente rivendibili in futuro. Per questo motivo l’Inter segue da vicino il profilo di Perr Schuurs del Torino (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – S.P