Inter-Parma, Dumfries più che insufficiente ma non è il solo: le pagelle – CdS

Quella di ieri in Coppa Italia è una serata da dimenticare per l’Inter. I nerazzurri escono dalla partita vittoriosi e con la qualificazioni ai quarti ma con una serie di insufficienze in pagella e una prestazione di squadra disastrosa. Secondo le valutazioni del Corriere dello Sport Dumfries è il peggiore di Inter-Parma.

INSUFFICIENZE – Inter-Parma è una di quelle partite da dimenticare in casa nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi riesce a vincere e si porta a casa la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia solo ai tempi supplementari. Ma quello che rimane più di tutto è la disastrosa prestazione della squadra e le numerose insufficienze dei singoli. Secondo le pagelle del Corriere dello Sport il peggiore del match è Denzel Dumfries. L’olandese è involuto, rispetto a quanto visto finora, per niente propositivo e tende a commettere troppi errori: voto 4. Non è l’unico, però. Dopo di lui si piazza Joaquin Correa (vedi focus), che riesce a scatenare solo il malcontento dei tifosi: voto 4,5. Neanche a centrocampo la situazione è migliore. Roberto Gagliardini, pur sfiorando il palo nei primi 45′, rimane sempre sotto tono: voto 5. Dov’è Henrikh Mkhitaryan? In Inter-Parma neanche l’ombra delle conclusioni a cui ci ha abituato: voto 5. Neanche Robin Gosens riesce fornire buone idee in area: voto 5. Danilo D’Amborosio, troppa insicurezza: voto 5. Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij, entrambi poco reattivi, il primo fallisce sul gol avversario: voto 5,5. A concludere i giudizi scritti in rosso ci pensa l’allenatore. La squadra fatica molto, ma le sostituzioni di Simone Inzaghi arrivano troppo tardi: voto 5,5.

Inter-Parma, le pagelle dei nerazzurri

SUFFICIENZE – Qualcosa, o qualcuno, che ha funzionato in Inter-Parma comunque c’è. A partire da André Onana, che sul gol avversario non può nulla, ma è attento nei supplementari: voto 6. Federico Dimarco subentra e movimenta la situazione: voto 6. Bene i due giovani Raoul Bellanova e Kristjan Asllani. Entrambi propositivi, il primo, però, spesso ignorato: voto 6. Edin Dzeko tenta, come al solito, di salvare l’Inter ma Buffon glielo impedisce: voto 6. Matteo Darmian premiato dal sacrificio: voto 6. Forza, determinazione e un gol fuori dal comune, Francesco Acerbi: voto 6,5. La nota positiva del match? Lautaro Martinez. Sua la rete del pareggio e sua la solita voglia di combattere: voto 7.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia