Schuurs, l’Inter vuole evitare Bremer-bis! Alta richiesta del Torino – TS

Peer Schuurs è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per rinforzare la difesa. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il club spera di evitare un “Bremer-bis” ma il Torino spara alto

OBIETTIVO – L’Inter deve iniziare a programmare il futuro, specie in difesa dove sono diversi i calciatori in scadenza. Per questo motivo, secondo Tuttosport, Piero Ausilio ha iniziato a sondare il terreno attorno a Peer Schuurs, difensore del Torino che piace molto alla dirigenza nerazzurra. Il club spera di non rivivere un “Bremer-bis” ma le richieste del club granata sono alte: per lasciar partire l’olandese serviranno non meno di 25 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport