Nota tattica di Inter-Parma: Acerbi ci riprova e trova il gol decisivo

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Parma parliamo della giocata decisiva di Acerbi.



GOL BUONO – La seconda volta è quella buona. Dopo averci provato col Monza ed essere rimasto con l’amaro in bocca solo a causa di un’improvvida decisione dell’arbitro, Acerbi in Coppa Italia contro il Parma ha trovato il gol. Quello che ha portato il passaggio del turno. Il primo in maglia Inter.

INGRESSO DECISIVO – Il numero 15 nerazzurro non è partito titolare, subentrando solo al minuto 81. In un cambio non ruolo per ruolo. Acerbi infatti è entrato al posto di D’Ambrosio, il teorico terzo di destra della difesa. A quel punto della gara l’Inter era ancora sotto per 1-0, e Inzaghi inserendo lui e Darmian ha riequilibrato la sua formazione. Schierando l’ex Lazio sulla sinistra del terzetto difensivo. Questa è l’heatmap dei suoi 39 minuti, presa da Sofascore:

Acerbi non si è limitato al compitino. Anzi. Ancora una volta ha messo in campo la personalità. Trovando persino il gol decisivo proprio nei minuti finali. I tocchi totali del difensore sono 55, con 50 passaggi realizzati all’88%. Con 8 palle lunghe ha tentato di velocizzare il gioco e trovare sbocchi. Soprattutto però con un tiro tentato ha centrato la porta su una respinta di Buffon. Una giocata fuori dalle sue corde. Il guizzo decisivo. Arrivato seguendo l’azione offensiva dei suoi compagni, credendo nella possibilità di risolvere la gara. Così si è trovato al posto giusto al momento giusto. Un passo dentro l’area. In una posizione avanzata per un difensore. Mettendo istinto e freddezza da punta per centrare lo specchio di prima. Soprattutto in quel momento della partita. Una giocata, come si diceva, di personalità. E decisiva per la squadra.