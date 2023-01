Bergomi: «Scudetto? Corsa a quattro! Inter a -10 la più in difficoltà»

Beppe Bergomi, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato dell’Inter e della corsa scudetto in Serie A

LOTTA – Beppe Bergomi parla a proposito dell’Inter e della lotta scudetto in Serie A: «Scudetto? Ci sono quattro squadre. I nerazzurri sono quelli più in difficoltà, a 10 punti dal primato e con tre squadre davanti. Poi Napoli-Juventus di venerdì sera sarà una partita importante, non decisiva. Dovessero vincere i padroni di casa sarebbe comunque un passo avanti importante».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna