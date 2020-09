Skriniar via dall’Inter? Nel caso eventuale derby di mercato col Milan – Sky

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar è un nome che, nelle scorse settimane, sembra aver scalato di nuovo le gerarchie dell’Inter. Si parla ancora di un’eventuale trasferimento, in particolare al PSG, ma con voci meno insistenti. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, sostiene che in caso di addio si farebbe concorrenza al Milan.

LO STESSO NOME – Nikola Milenkovic negli ultimi giorni è diventato d’attualità per il Milan. Il difensore serbo della Fiorentina è un nome che piace tanto ai rossoneri, ma non si è entrati nel vivo di una trattativa soprattutto per la richiesta (alta) del presidente dei toscani Rocco Commisso. L’Inter, come fa sapere Gianluca Di Marzio, ha il gradimento per lo stesso nome, ma in secondo piano: «La richiesta della Fiorentina rende impossibile una trattativa fra i due club, se non inserendo una contropartita. Il Milan ha provato a inserire Paquetà, ma la Fiorentina ha detto di no. Quindi, a oggi, o cambiano le richieste da parte della Fiorentina o non ci sono grandi margini per arrivare a un’intesa. Milenkovic peraltro piacerebbe molto anche all’Inter, qualora dovesse uscire Milan Skriniar, ma a oggi l’uscita non ha grandi riscontri: è soltanto un ipotetico derby, non è ancora un derby di mercato».