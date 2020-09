Marocchi: “Candreva al Genoa? Bravo e affidabile! Eriksen per l’Inter…”

Condividi questo articolo

Giancarlo Marocchi

Candreva al Genoa è una delle voci di mercato della serata (vedi articolo). Giancarlo Marocchi, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha promosso il possibile trasferimento dell’esterno attualmente all’Inter e della posizione di Eriksen nella rosa nerazzurra.

USCITA PROMOSSA – Nel corso di questa sera si è parlato di un trasferimento di Antonio Candreva dall’Inter al Genoa. Secondo l’ex centrocampista Giancarlo Marocchi i rossoblù farebbero bene a prenderlo: «Enrico Preziosi, da qui al 5 ottobre (giorno di chiusura del mercato, ndr), chissà quanti ne compra e quanti ne vende, però Candreva è uno di quei giocatori bravi e affidabili. Poi gli anni passano anche per lui, però è un ottimo acquisto. Come sistemare il centrocampo dell’Inter? Se va via Marcelo Brozovic e arriva Arturo Vidal alla fine vuol dire che Antonio Conte, quest’anno, del regista gliene frega poco. A centrocampo io proverei a battezzare finalmente Christian Eriksen come mezzala, a farmene una ragione. Perché tanto Conte vuole il primo passaggio dai difensori ai due attaccanti: di lì, o appoggiata dietro sui centrocampisti o allargando, porti cinque o sei uomini dentro l’area. Poi dopo, tra Vidal se arriva, Eriksen, Stefano Sensi e Nicolò Barella di quattro ne fai giocare tre».