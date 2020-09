Skriniar al Tottenham? Smalling aspetta l’Inter. Due no per Milenkovic

Milan Skriniar

Skriniar ha una settimana per definire il suo futuro: se il Tottenham non migliora di molto l’offerta resta all’Inter. Claudio Raimondi, giornalista Mediaset, nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1 ha parlato delle opzioni per l’eventuale sostituzione dello slovacco: Smalling molto più di Milenkovic.

QUALI CESSIONI? – Claudio Raimondi trova tre giocatori che possono permettere all’Inter di fare cassa da qui a lunedì prossimo: «Oltre a Radja Nainggolan, e il Cagliari è disposto a dare quei dieci-dodici milioni di euro per evitare la minusvalenza, uno fra Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Per Brozovic è uscito di scena il Bayern Monaco, vedremo se ci sarà il Monaco. Per Skriniar servono più dei trenta milioni dell’offerta del Tottenham, che ovviamente è stata giudicata insufficiente. Deve migliorare quest’offerta, altrimenti il sogno N’Golo Kanté diventa irrealizzabile. Altri acquisti in difesa per l’Inter? Solo se dovesse partire Skriniar, per una cifra superiore ai trenta milioni che finora offre il Tottenham, andrà su Chris Smalling. Non su Nikola Milenkovic: per la Fiorentina il sacrificato è Federico Chiesa, al limite, ma muro totale. Anche perché non avrebbe senso incassare quaranta milioni per Skriniar e spenderne altrettanti, o circa, per Milenkovic: è Smalling che aspetta l’Inter».