Skriniar, nuova offerta del Tottenham ma c’Ã¨ distanza con l’Inter

Skriniar, nuova offerta del Tottenham ma c’è distanza con l’Inter

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar è l’obiettivo principale del Tottenham, soprattutto dopo aver detto addio a Ruben Dias, giovane difensore del Benfica che presto vestirà la maglia del Manchester City. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su The Guardian, pronta una nuova offerta per l’Inter ma potrebbe non bastare.

NUOVA OFFERTA – Skriniar è in cima alla lista dei desideri di José Mourinho per migliorare il reparto arretrato del Tottenham, che ieri pomeriggio ha commesso una leggerezza al 95′ in occasione del pareggio casalingo concesso al Newcastle. La dirigenza inglese ha discusso molto con l’Inter che resta ferma sulla sua idea: 50 milioni di euro più eventuali bonus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Tottenham sarebbe pronto a fare una nuova offerta di circa 30-35 milioni di euro. Questo però non basta per convincere l’Inter, a che potrebbe spingersi il Tottenham?

Fonte: Fabrizio Romano – The Guardian.