VIDEO – Roma-Juventus 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Cristiano Ronaldo Roma-Juventus

Roma-Juventus, posticipo della seconda giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



SALVATI DAL SOLITO – Roma-Juventus 2-2 nel posticipo della seconda giornata di Serie A. Si ferma subito la Juventus, ma la squadra di Andrea Pirlo può definirsi fortunata per aver perso. Henrikh Mkhitaryan è bravissimo a liberarsi in area, ma una volta davanti a Wojciech Szczesny gli calcia addosso: non sarà l’unico spreco della Roma. Alla mezz’ora Adrien Rabiot respinge col braccio un tiro di Jordan Veretout: rigore e giallo, trasforma lo stesso francese. Stesso discorso dall’altra parte: Cristiano Ronaldo conclude, Lorenzo Pellegrini tocca di mano e dal dischetto il portoghese pareggia. È il 43′, ma nel minuto di recupero la Roma si riporta avanti, in contropiede con la difesa a spasso e Mkhitaryan che manda in porta Veretout per la doppietta. La Juventus resta pure in dieci, per l’espulsione di Rabiot (doppio giallo al 62′). Edin Dzeko, che sarebbe dovuto andare ai bianconeri, li grazia fallendo il tris due volte in maniera clamorosa. È il regalo che serviva ai campioni in carica, che seppur in inferiorità numerica pareggiano al 69′ con un grande stacco di testa di Cristiano Ronaldo su cross dalla destra. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.