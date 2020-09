Skriniar, Tottenham a Milano: offerta all’Inter. Alternativa a Milenkovic – Sky

Condividi questo articolo

Milan Skriniar

Skriniar è sempre più nel mirino del Tottenham: un emissario del club londinese è oggi a Milano e ha parlato con l’agente del difensore dell’Inter. Gianluca Di Marzio anche stasera ha novità sui nerazzurri: ecco le sue parole in apertura della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”.

RICHIESTA IN ARRIVO? – Gianluca Di Marzio ribadisce la notizia di ieri: «Un rappresentante del Tottenham è presente oggi a Milano. Si chiama Steve Hitchen, direttore tecnico del Tottenham: in un ristorante di Milano ha incontrato l’agente di Milan Skriniar. Ieri avevamo detto che il Tottenham si era mosso e aveva cominciato a prendere contatti con l’Inter per Skriniar: la presenza di Hitchens e dell’agente è un segnale di come faccia sul serio per Skriniar. C’è stato questo pranzo, si è parlato di progetto e di cifre di contratto. Adesso va trovato l’accordo con l’Inter, che ha fatto questa valutazione molto alta di sessanta milioni di euro. Il Tottenham arriverebbe a circa cinquanta ma bonus compresi, bisognerebbe capire quanto fisso e quanto bonus. Si va avanti perché è una trattativa piuttosto seria, poi se l’Inter chiuderà andrà a prendere Nikola Milenkovic della Fiorentina. L’alternativa potrebbe essere, a un prezzo più contenuto e a un’età diversa, Chris Smalling».