Brozovic e la legge del mercato: il regista di Conte fino a 50 milioni

Condividi questo articolo

Photo 192013105

Brozovic è stato un centrocampista importante per Antonio Conte nella scorsa stagione. Il croato viene accostato da diversi rumors al mercato in uscita dell’Inter, ma solo per offerte molto alte. Le sue caratteristiche, però, sono attualmente uniche nella rosa nerazzurra

ESSENZIALE, MA OCCHIO AL MERCATO – A 13 giorni dalla chiusura del calciomercato, Marcelo Brozovic non sembra totalmente certo della permanenza all’Inter. Anzi, il croato è dato da molti come possibile partente in caso di offerta giusta e economicamente vantaggiosa. In realtà, il regista è stato molto importante nella scorsa stagione per Antonio Conte. Ha rappresentato, infatti, il fulcro del gioco nerazzurro, impostando la manovra e recuperando un gran numero di palloni con le sue instancabili rincorse. L’ex Dinamo Zagabria, inoltre, è quel mediano basso di qualità in grado di abbinare anche corsa e fase difensiva: un regista atipico praticamente unico nella rosa di Conte. E di certo un calciatore di cui non privarsi, se non per cifre fuori mercato.