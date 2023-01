Skriniar, il tempo è nemico dell’Inter. Sensazioni negative sul rinnovo – Sky

Per Milan Skriniar la situazione non è delle migliori. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 con l’Inter e il rinnovo non è ancora stato firmato. Secondo Sky Sport le sensazioni non sono positive.

SENSAZIONI – Milan Skriniar non ha ancora firmato il rinnovo di contratto offerto dall’Inter. La questione andrà per le lunghe, il giornalista di Sky Sport Marco Demicheli ne ha parlato così: «Più passano i giorni più si avvicina la scadenza del contratto di Skriniar. Le sensazioni sono negative, l’offerta nerazzurra è arrivata ma non sono arrivati segnali dal giocatore. Il mercato di gennaio sarà focalizzato sui rinnovi di contratto per l’Inter. 6 milioni netti a stagione è un’offerta da miglior giocatore della rosa. Se Skriniar vorrà guadagnare il massimo andrà all’estero. Il Paris-Saint-Germain ha messo sul piatto 9 milioni all’anno. La squadra nerazzurra poteva cedere il suo difensore a 50 milioni di euro più bonus, ma non ha accettato sia per la cifra ritenuta bassa che per l’assenza di un sostituto. La Juventus ha preso Bremer, così lo slovacco è rimasto a Milano».