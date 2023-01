Inter-Napoli, Inzaghi ha scelto il centrocampo! Dubbi in attacco – Sky

Inter-Napoli andrà in scena mercoledì alle 20:45. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Inzaghi ha già scelto il centrocampo da schierare. Dubbi per il reparto d’attacco

SCELTA – L’Inter si prepara al big match di mercoledì contro il Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, visto l’infortunio di Brozovic (vedi articolo) in cabina di regia agirà ancora una volta Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan a completare il reparto. A destra Dumfries, a sinistra Dimarco. In difesa scelte obbligate, con Skriniar, Acerbi e Bastoni. Dubbi in attacco con Lukaku, Dzeko e Lautaro Martinez che si giocano il posto.