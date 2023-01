Skriniar, situazione diversa da altri 3! L’Inter aspetta l’ultimo summit − Sky

La situazione Skriniar continua a rimanere fortemente in bilico in casa Inter. Rinnovo ancora da confermare, il club attende la risposta che dovrebbe arrivare dall’ultimo confronto

CAPITOLO RINNOVI − Luca Cilli aggiorna sulla situazione rinnovi in casa Inter: «Si lavora per prolungare il contratto dei big. Se con i vari Dzeko, D’Ambrosio e Darmian la strada è in discesa. Per Skriniar c’è da attendere la risposta del giocatore. L’Inter ha avanzato la sua proposta che non intende rivedere verso l’alto: ovvero di sei milioni più bonus. Questa la proposta fatta al giocatore che probabilmente nel corso del prossimo confronto farà le capire le sue intenzioni. Il rischio in estate è quello di perderlo a zero». Le sue parole a Sky Sport 24.