Skriniar, Real Madrid offre big piÃ¹ cash all’Inter? L’idea dei Blancos – DG

Skriniar, Real Madrid offre big più cash all’Inter? L’idea dei Blancos – DG

Il Real Madrid potrebbe presto farsi in avanti per Milan Skriniar: per ottenere il sì dell’Inter potrebbero mettere sul il cartellino di James Rodriguez

VOCE – Secondo quanto riportato da DiarioGol.com, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Tra i vari nomi ci sarebbe quello del giocatore dell’Inter Milan Skriniar. Un’opzione gradita sia alle Merengues che allo stesso allenatore Zinedine Zidane. I Galacticos sarebbero pronti a mettere sul piatto del club nerazzurro il cartellino di James Rodriguez. Quest’ultimo sarebbe valutato dalla società spagnola 40 milioni di euro, mentre i meneghini per lo slovacco richiederebbero 50 milioni. In caso di sì di questi ultimi potrebbe andare in porto un’operazione che vedrebbe l’Inter guadagnare 10 milioni di euro.