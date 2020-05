Inter anche oggi al lavoro: il programma degli allenamenti individuali – Sky

Anche oggi giornata di allenamenti individuali per l’Inter che ieri pomeriggio ha ritrovato anche il tecnico Antonio Conte. Il punto di Massimiliano Nebuloni in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport

IL PROGRAMMA – I giocatori dell’Inter anche oggi si alleneranno individualmente in tre scaglioni in attesa di novità sulla ripresa degli allenamenti di gruppo: «Oggi, come ieri e venerdì, l’Inter sarà organizzata allo stesso modo con tre gruppi per consentire ai giocatori di allenarsi ognuno in una metà campo. Al momento sono arrivati solo Handanovic, Padelli e Bastoni, ma si lavorerà dalle 14:30 col primo gruppo, poi gli altri alle 16 e alle 17:30. Conte e la dirigenza faranno i test solo nella prossima settimana vista la difficoltà di reperire i kit, ma c’è grande voglia di ricominciare. La condizione non sarà quella di marzo, ma è importante riprendere confidenza con l’ambiente e con il campo per tanti giocatori che nei mesi di lockdown avevano lavorato da casa seguendo le indicazioni di Conte e dello staff tecnico. La speranza è che da lunedì prossimo si torni col lavoro di gruppo col pallone».