Serie A e ripartenza: inizia una settimana fondamentale – Sky

Questa settimana sarà fondamentale per capire i destini del calcio italiano che prova a ripartire dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus. Gli appuntamenti previsti

Alcune squadre, tra le quali l’Inter, hanno già ricominciato con gli allenamenti individuali ma tutto il movimento è in attesa di sapere quando e come si potrà ricominciare con gli allenamenti di gruppo preludio alla ripresa dei campionati. Sky Sport ha fatto il riepilogo di quella che sarà una settimana decisiva, in giornata potrebbe essere consegnato il nuovo protocollo con le indicazioni che la FIGC dovrà seguire ma questo è solo il primo passo. Servirà l’approvazione definitiva del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro Spadafora in questa settimana. In settimana ci saranno anche il Consiglio di Lega Serie A e l’assemblea di Lega da cui potrebbero uscire altre indicazioni molto importanti.