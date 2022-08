Skriniar, PSG può spingersi ad una cifra: poi sta all’Inter! Tesoretto Casadei

Skriniar al PSG non tutto è ancora finito. Bisogna stare in allerta poiché i francesi non hanno ancora mollato il difensore dell’Inter. Intanto, Casadei diretto a Londra

SITUAZIONE USCITE − Daniele Miceli fa il punto sulle cessioni in casa Inter: «Il PSG non arriverà a 70 milioni per Milan Skriniar, potrebbe arrivare però a 60. E lì starà all’Inter valutarla. Intanto i nerazzurri salutano Cesare Casadei che è un tesoretto anche a protezione di Skiniar. Parte domani per Londra, sei anni di contratto. All’Inter 15 milioni subito che potrebbero diventare 20 con alcuni bonus». L’esperto di mercato ha parlato dagli studi di Champions Live su Italia Uno.