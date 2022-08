Adani: «L’Inter porta ancora degli strascichi. Inzaghi, a Lecce fatta scelta»

Per Adani l’Inter deve ancora superare dei retaggi del passato. Nella prima puntata stagionale della Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri, l’ex difensore parla di come la squadra di Inzaghi ha vinto a Lecce.

VINTA D’INERZIA – Daniele Adani fa un paragone fra Lecce-Inter e la gara costata lo scorso campionato: «In quella partita di Bologna aveva tirato molto in porta, a Lecce ha tirato poco in porta. Se Samir Handanovic non fa quella parata (sulla punizione quando il punteggio era di 1-1, ndr) il Lecce va in vantaggio. A un certo punto Simone Inzaghi ha fatto una scelta, che è stata quella di presidiare l’area di rigore e buttare la palla dentro. È una scelta che, se la palla all’ultima spizzata non va in corner, la partita finisce. Wladimiro Falcone senza dubbio ha fatto parate incredibili, perché l’Inter ha avuto tante occasioni con quel suo modo di attaccare, ma ne ha avute anche il Lecce. Romelu Lukaku ha fatto gol ma non ha fatto tanto, come Lautaro Martinez. Non è stato il solito Nicolò Barella, Marcelo Brozovic ha perso qualche palla, Hakan Calhanoglu non mi è piaciuto. L’Inter l’anno scorso ha variato il gioco, con diverse uscite e tenendo palla. Aveva un giocatore difficile da sostituire come Ivan Perisic, secondo me l’Inter porta ancora gli strascichi di un precampionato non bellissimo e di giocatori non in forma».