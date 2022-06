Skriniar, PSG convinto di poter accontentare la richiesta dell’Inter: ecco come – Sky

Skriniar è sempre più l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter. La dirigenza nerazzurra, però, resta ferma sul prezzo del cartellino del giocatore. Il PSG è convinto di poter accontentare il club nerazzurro in qualche modo.

NUOVO RILANCIO – Milan Skriniar sempre più verso il Paris Siant-Germain. L’operazione viaggia in silenzio. I francesi sono convinti di poter accontentare in qualche modo la dirigenza dell’Inter, ferma ancora alla richiesta di ben 80 milioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i parigini sono in continuo contatto tramite intermediari, e già nelle prossime ore è atteso un rilancio: si può trovare soluzione inserendo eventuli bonus.

Fonte: Sky Sport