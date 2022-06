Sanchez in uscita dall’Inter, dalla Premier League una nuova pretendente

Sanchez presto saluterà definitivamente l’Inter. L’attaccante cileno è alla ricerca di una nuova sistemazione altrove, e secondo quanto riportato dal portale cileno La Tercera, un nuovo club si è interessata al giocatore.

DALL’INGHILTERRA – Alexis Sanchez è alla ricerca di un nuovo club che possa soddisfare le sue richieste economiche (e non solo). Il sogno, come noto, è quello di tornare a giocare al Barcellona, che però non si è mai mostrato particolarmente interessato. Così dopo aver attirato l’interesse di Marsiglia e Siviglia, anche l’Aston Villa si è interessata al ‘Niño Maravilla’. Si attendono (si spera) nuovi sviluppi già dalle prossime ore.

Fonte: latercera.com