Skriniar-PSG, arriva la smentita sull’accelerazione dalla Francia: altro fronte – Sky

Su Skriniar, un paio d’ore fa, si è diffusa la voce dalla Francia di un accordo imminente col PSG (vedi articolo). Sugoni, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, smentisce questa situazione e anzi ribadisce come ci sia un’alternativa (vedi articolo).

TUTT’ALTRO CHE FATTA! – Le voci dalla Francia non trovano riscontro, secondo Alessandro Sugoni: «Per quanto concerne Milan Skriniar ieri non era a Lugano, con Andrea Pinamonti è rimasto a Milano. Ha incontrato gli intermediari della trattativa col PSG, ma nonostante in Francia stamattina si siano diffuse voci di accordo per ora non risulta. Vedremo se si muoverà qualcosa, ma ogni tanto in Francia vanno troppo avanti. Il PSG ha cominciato a guardare un’alternativa, Jules Koundé del Siviglia».