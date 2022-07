Perinetti: «Inter, Dybala si era promesso. Stallo! Roma? Mourinho attrae»

Giorgio Perinetti, in collegamento sul podcast ‘Il diabolico e il divino‘, è intervenuto parlando del suo ex pupillo Dybala, giocatore che ha conosciuto a Palermo. Joya a metà tra Inter e Roma

TRA INTER E ROMA − L’ex dirigente del Palermo, Perinetti, discute sul futuro della Joya: «Paulo Dybala si trova in una situazione completamente nuova, fa parte dei cosiddetti svincolati di lusso. È un momento molto particolare. Il mercato però è ancora lungo, finirà a settembre. Dybala si era promesso all’Inter ma in questo momento i nerazzurri non riescono a completare l’operazione perché dovranno fare alcune uscite. Roma? Non fa la Champions League, questo è il vero problema. Ma il fascino esercitato da José Mourinho e dalla passione della città sicuramente lo farà ragionare. Non lo vedo ispirato dalla Premier League, forse ci sono un paio di squadre nella Liga che possono prenderlo».